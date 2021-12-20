Video Yaşam Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi | Video
Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi | Video

Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi | Video

20.12.2021 | 12:01

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında dereye atılan buzdolabının görüntüsü, "Kim demiş buzdolabı yüzemez?" notuyla paylaşıldı.

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İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde dereye atılan buzdolabının görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi İnstagram hesabından, "Kim demiş buzdolabı yüzemez? Günün sorusu: atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" notuyla paylaşıldı. Vatandaşlar ise paylaşımın altına yorum yazarak, çevreye zarar verilmesine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcı ise "Aklıma Gardırop Fuat geldi" yorumunda bulundu.

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