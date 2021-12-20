Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi | Video

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında dereye atılan buzdolabının görüntüsü, "Kim demiş buzdolabı yüzemez?" notuyla paylaşıldı.
İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde dereye atılan buzdolabının görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi İnstagram hesabından, "Kim demiş buzdolabı yüzemez? Günün sorusu: atan nereye gideceğini planlıyordu acaba?" notuyla paylaşıldı. Vatandaşlar ise paylaşımın altına yorum yazarak, çevreye zarar verilmesine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcı ise "Aklıma Gardırop Fuat geldi" yorumunda bulundu.