Video Yaşam Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video

Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video

Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video
15.04.2021 | 16:19

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Bursa'da kontrolden çıkan minibüs, dereye uçtu. Ölümden dönen sürücü, azgın sulardan itfaiyenin uzattığı merdivenler kenarı çıkabildi.

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Olay, saat 14 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Bedre deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında seyir halinde olan minibüsün sürücüsü Yusuf Demirel (60) direksiyon hakimiyeti kaybedince dereye uçtu. Su seviyesinin yüksek olduğu dereye uçan araçta mahsur kalan sürücü bağırarak çevreden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekipler, araca merdiven uzatarak sürücüyü kurtardı. Şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, gelen ambulansta ayakta tedavi oldu. Araç çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

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