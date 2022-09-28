Video Yaşam Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı'nın cesedini önce yakmak istemişler | Video
Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı'nın cesedini önce yakmak istemişler | Video

Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı'nın cesedini önce yakmak istemişler | Video

28.09.2022 | 13:44

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Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina’nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Türkiye'yi üzüntüye boğan olay sonrasında derin dondurucuda cansız bedeni şişmiş olarak bulunan 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonrasında minik Lina'nın cansız bedeni aileye teslim edildi. Cenazeyi almaya anne Melisa İlhan gelmezken, baba Abdurrahman Erbay, babaanne Sevim Erbay ve yakınları cenazeyi teslim aldı. Baba Abdurrahman Erbay güçlükle ayakta dururken kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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