Dernekte kumar oynayan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza | Video

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin baskın düzenlediği dernekte kumar oynarken yakalanan 35 kişiye 141 bin 925 lira para cezası kesildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda A.B.K., (67) ile V.İ.'nin (38) işlettiği dernek lokalinde kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine lokala giden ekipler, 35 kişinin kumar oynadıklarını tespit etti. 35 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 141 bin 925 lira ceza uygulanırken, işletme sahipleri hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan dernek lokalinin işletmeciler tarafından polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla izlendiği belirlendi.