Video Yaşam Dev balıkların mumyalanmış halini gören öğrenciler şaşkına döndü | Video
Dev balıkların mumyalanmış halini gören öğrenciler şaşkına döndü | Video

Dev balıkların mumyalanmış halini gören öğrenciler şaşkına döndü | Video

11.12.2022 | 09:43

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Yüzlerce çeşit mumyalanmış balık türünü bünyesinde barındıran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Kırklareli’den gelen 4 otobüs dolusu öğrenci misafirlerini ağırladı. Dev balıkların mumyalanmış halini gören öğrenciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Türkiye'de tek Dünya'da ise ilk olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kırklareli Babaeski'den gelen 4 otobüs dolusu öğrenci yüzlerce çeşit balığın mumyalanarak sergilendiği müzeyi gezdi. Birçok öğrenci belgeseller de tanık olduğu dev balıkları müzede görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler müze ziyaretlerinin sonunda Müzenin kurucusu Kenan Balcı tarafından yapılan balıkları yiyerek güzel bir gün geçirdi.

"MÜZEMİZ BİNLERCE DENİZ CANLISINI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR"
Balıkların türlerini öğrencilere anlatan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucu Kenan Balcı, Yarım asır önce bu müzenin temelini attık. İlk başta sadece bir kaç balığımız vardı. Şimdi müzemiz binlerce deniz canlısını bünyesinde barındırıyor. Sergilenen balıkların hepsi kendi karasularımızda yakalanan balıklar. Denizlerimizin önemine dikkat çekmek için balıkları mumyaladık. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlarımız. Onlara evimiz gibi bakmalıyız. Bahçemizi nasıl temiz tutuyorsak denizlerimizde öyle temiz tutmalıyız" dedi.

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