Dev kaya karayoluna düştü, felaket ucuz atlatıldı | Video 05.01.2024 | 12:40 Artvin’de yamaçtan kopan dev kaya kütlesi karayoluna düştü, olay anında şans eseri yoldan araç geçmemesi olası felaketi önledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Artvin-Ardanuç-Şavşat karayolunun 18. kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi ve toprak parçaları karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan çalışma sonrası karayolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Öte yandan heyelan anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesinin karayoluna düştüğü anda bölgeden araç geçmemiş olası felaketi önledi.