Dev kaya karayoluna düştü, felaket ucuz atlatıldı | Video
Artvin’de yamaçtan kopan dev kaya kütlesi karayoluna düştü, olay anında şans eseri yoldan araç geçmemesi olası felaketi önledi.
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