Video Yaşam Dev operasyonun ayrıntıları! İki saatin değeri 53 milyon lira… | Video
Dev operasyonun ayrıntıları! İki saatin değeri 53 milyon lira… | Video

Dev operasyonun ayrıntıları! İki saatin değeri 53 milyon lira… | Video

15.06.2023 | 13:38

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ve detayları ortaya çıktı. Baskın yapılan ikamet adreslerinde ele geçirilen iki saatin toplam değerinin 53 milyon 390 bin 478 lira olduğu çıktı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da düzenlenen ve 23 kişinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Lüks dairelere düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla ilgili yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Operasyon kapsamında Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde Kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan şebeke üyelerinin Türkiye'de bulunan bir milyar lira değerinde menkul ve gayrimenkulleri başta olmak üzere tüm mal varlıklarına el konuldu.

RONALDO'NUN SAATİNDEN…

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda yaklaşık 100 milyon lira değerinde nakit ve mücevherat ele geçirildi. Evlerde ele geçirilen eşyalar arasında içi para dolu bir bavul, üzerinde değerli taş ve "Baba" filminin resmi bulunan 253 bin lira değerinde bir kalem, altın kaplamalı tabancalar, dünyaca ünlü marka kol saatleri de yer aldı. Ele geçirilen saatlerden birinin; geçmişte Suudi Arabistan Futbol Takımı Al Nassr tarafından, transfer ettikleri dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya hediye edilen saatin benzeri olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen iki saatin toplam değerinin 53 milyon 390 bin 478 lira olduğu belirtildi.

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