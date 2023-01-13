Dev projede tarih verildi: Türkiye’nin en büyüğü olacak... | Video
Turkuvaz Medya Sürdürülebilirlik Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin açılacağı tarihi duyurdu. Bakan Kurum, adım adım sona gelinen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye armağan edeceklerini de sözlerine ekledi.
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