Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video
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İstanbul’da kumaş topları içerisine “Zula” yapılarak saklanmış bir ton 580 kilo 640 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.