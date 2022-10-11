Video Yaşam Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video
Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video

Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video

11.10.2022 | 12:02

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İstanbul’da kumaş topları içerisine “Zula” yapılarak saklanmış bir ton 580 kilo 640 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Meksika'dan İstanbul'a konteynerle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Beylikdüzü İlçesi'nde bulunan bir limana gelen konteyner yüklü TIR'a şok operasyon düzenlendi. İki aylık teknik ve fiziki takiple çökertilen uyuşturucu çetesinin H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. adlı beş üyesi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Tırda yapılan detaylı aramalarda; 156 adet kumaş topunun içerisine "Zula" yapılarak saklanmış halde toplam ağırlığı bir ton 580 kilo 640 gram "Marihuana" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

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