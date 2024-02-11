Develer güreşti, izleyenler kavgaya tutuştu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne olurken, güreşleri yaklaşık 15 bin bin güreşsever izledi. Develerin saha içerisindeki kıran kırana güreşlerini izleyen bazı güreşseverlerin sert kavgalarını ise jandarma engellerken, bir kişiyi yaraladığı iddia edilen 3 kişinin göz altına alındığı öğrenildi.