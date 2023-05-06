Devlet Bahçeli’den 14 Mayıs için çok net mesaj: Türk milleti zillete düşmez | Video
14 Mayıs'taki seçimler için artık çok kısa bir süre kalırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Yalova’da gerçekleştirdiği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. HDP destekli 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bahçeli, “Kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir” dedi. 14 Mayıs seçimleri için çok net mesaj veren Bahçeli, “Türk milleti zillete düşmez” ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
32:02
02:56
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 06.05.2023 | 16:13
01:45
03:09
03:05
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.05.2023 | 14:44
00:45
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 06.05.2023 | 14:45
00:52
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 06.05.2023 | 14:36
02:41
06:57
Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu'yu tercih etti | Video 06.05.2023 | 13:08
02:59
Gaziosmanpaşa'da taşlı, sopalı kavga mahalle savaş alanına döndü | Video 06.05.2023 | 12:56
01:24
01:39
Antalya’da sağanak hayatı felç etti, araçlar yollarda mahsur kaldı | Video 06.05.2023 | 12:31
01:18
00:47
Polisin sigara ve içki operasyonunda nereye kaçacaklarını şaşırdılar | Video 06.05.2023 | 12:22
02:01
00:08
Nusaybin-Midyat Karayolunda devrilen TIR, hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:35
03:00
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:09
00:51
İstanbul’da siber operasyonu: 11 gözaltı | Video 06.05.2023 | 11:08
03:04
Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi | Video 06.05.2023 | 10:56
01:14
Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 06.05.2023 | 10:57