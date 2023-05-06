Devlet Bahçeli’den 14 Mayıs için çok net mesaj: Türk milleti zillete düşmez | Video

14 Mayıs'taki seçimler için artık çok kısa bir süre kalırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Yalova’da gerçekleştirdiği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. HDP destekli 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bahçeli, “Kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları teröristlerdir” dedi. 14 Mayıs seçimleri için çok net mesaj veren Bahçeli, “Türk milleti zillete düşmez” ifadelerini kullandı.