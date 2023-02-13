Video Yaşam "Devlet de burada, millet de burada" | Video

"Devlet de burada, millet de burada" | Video

13.02.2023 | 11:01

Somalı maden mühendisi Ahmet Cura, Vanlı İnşaat Mühendisi Servet Süme, Trabzon'dan Halit Mısır liderliğinde gelen iş makinaları operatörleri ve Erzurumlu gönüllüler Adıyaman'da bir araya gelerek depremzedelerin yardımına koştu. Birlikte koordine olarak 17 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başaran ekipte yer alan İnşaat Mühendisi Servet Süme, deprem olduğunu duyduktan sonra şantiyelerini kapatarak 12 iş makinası ile yola çıktıklarını söyledi. Süme, "150 kişilik bir ekip kurduk. Valilik her türlü desteği verdi.Eşinin ve kızının yaşadığını söyleyene bir babanın yönlendirmesi ile gittiğimiz enkazda, önce anneyi sonra kızı Asude'yi çıkardık. Biz asla yıkılmayız. Devletin erken müdahale etmediğini öne sürüyorlar ama sabah vali uyanıyor yardımcısı ölmüş, tüm personel enkaz altında, milletvekili vefat etmiş. Şehir komple yıkılmış. Ali Babacan gelmiş, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) makinasının önünde 'devletin hiçbir kurumunun çalışırken görmedik' diye röportaj veriyor. Oysa her yerde asker var. Devletin her kurumu var. Emniyet müdürü burada, vali burada. Araç yetersiz olduğu için dışarıda soğukta kalan arkadaşlarımıza, polisler battaniye getirdi. Muhalefet partileri ise gelip sosyal medya fenomeni gibi tik tok çekip gidiyor. Devlet de millet de burada" diye konuştu. Saffet AZAK / Cevdet ÖZDEMiR SABAH

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