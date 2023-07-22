Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar! Operasyonla yakalandılar | Video 22.07.2023 | 12:25 “Hayali İhracat” yaparak devleti 38 milyon dolar zarara uğratan 5 kişi operasyonla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Hayali İhracat" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Romanya'da bulunan "Paravan" bir firma üzerinden "Hayali İhracat" yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul'da yedi adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3'ü şirket yetkilisi, 1'i aracı, 1'i de Gümrük Müşaviri olan beş suç ortağının da mal varlıklarına tedbir konuldu. İddialara göre organize bir şekilde "Hayali İhracat" suçuna karışan şüphelilerin, Romanya'da bulunan firma adına ticari faaliyetleri olmadığı halde varmış gibi göstermek için sahte faturalar düzenledikleri tespit edildi.

Faturaların Laleli Piyasası'nda "Tekstil Ürünü" olarak "İhracat Malı" gibi gösterildiği saptandı. Romanya'da bulunan firmaya "İhracat Yapılmış Gibi" gösterdikleri belirlenen şüphelilerin gümrük işlerini takip eden bazı Gümrük Müşavirleri tarafından söz konusu mallara uygun beyanname düzenlenerek sözde ihracatın gerçekleştirildiğini gösterdikleri ve böylece haksız KDV İadeleri de aldıkları belirlendi. Şüphelilerin düzenledikleri sahte ve sözde ihracat faturalarıyla devleti 38 milyon dolar zarara uğrattıkları ifade edildi. İddiaya göre Gümrük Müşaviri iki kişi daha aranıyor.