Video Yaşam Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video
Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video

Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video

07.11.2021 | 20:05

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OTOMATİK OYNAT

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Denizli’de kontrolsüz yola giren araç devrildi. Araçta bulunan 3 kardeşten en küçüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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