Devrilen araçta minik Berk hayatını kaybederken, babası ve kardeşleri yaralı kurtuldu: Kaza anı kamerada | Video
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