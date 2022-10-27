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OTOMATİK OYNAT
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Devrilen kamyonet alev aldı, sürücü son anda kurtuldu | Video 27.10.2022 | 13:14
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İstanbul'da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 750 bin lira | Video 27.10.2022 | 10:55
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Sirke fabrikasında 281 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 27.10.2022 | 12:32
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Ardahan'da gıda zehirlenmesi: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 27.10.2022 | 12:19
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Pendik'te kadına şiddet! Görüntüler tepki gördü, şikayetçi olmadı | Video 27.10.2022 | 11:59
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Çocuğunun gözü önünde birbirlerine böyle saldırdılar | Video 27.10.2022 | 11:57
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İzmir'de teröristin saklanmasına yardımcı olan 4 şüpheliye tutuklama | Video 27.10.2022 | 11:38
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Konya'da 'Nefes-2' operasyonu: 3 yaralı | Video 27.10.2022 | 11:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 27.10.2022 | 11:26
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Uşak’ta 5 milyon TL değerinde kaçak 28 milyon makaron ele geçirildi | Video 27.10.2022 | 10:41
Samsun'da kontrolden çıkarak devrilen ve alev alan kamyonetten sürücü son anda çıkarak kurtuldu.