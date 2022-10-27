Devrilen kamyonet alev aldı, sürücü son anda kurtuldu | Video

Samsun'da kontrolden çıkarak devrilen ve alev alan kamyonetten sürücü son anda çıkarak kurtuldu.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 55 AIB 581 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonet motor bölümünden bir anda alev aldı. Araç sürücüsü, şoför mahallinin üzerine devrilen kamyonetten kendisini son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonette hasar oluştu.