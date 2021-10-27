Video Yaşam Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

27.10.2021 | 09:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 00:53
Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 27.10.2021 | 09:27
Sultangazi’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada 00:38
Sultangazi'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada 27.10.2021 | 09:28
İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması | Video 05:24
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması | Video 27.10.2021 | 09:11
Hastanede güvenlik görevlilerine saldırı kamerada | Video 02:42
Hastanede güvenlik görevlilerine saldırı kamerada | Video 27.10.2021 | 09:02
Metrelerce yüksekten aracın üzerine düşen genç kız yaralandı 01:25
Metrelerce yüksekten aracın üzerine düşen genç kız yaralandı 27.10.2021 | 08:59
D-100 karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı 04:03
D-100 karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı 27.10.2021 | 08:53
Beyoğlu’nda okul servislerine denetim | Video 02:03
Beyoğlu'nda okul servislerine denetim | Video 27.10.2021 | 08:56
Polis, tütün kaçakçılarının 4 milyon liralık vergi vurgununu deşifre etti | Video 01:52
Polis, tütün kaçakçılarının 4 milyon liralık vergi vurgununu deşifre etti | Video 27.10.2021 | 08:56
Dernekteki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü | Video 04:02
Dernekteki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü | Video 27.10.2021 | 08:54
Karantinayı delip iş görüşmesine giden şahıstan ilginç diyalog: Poz verelim en azından | Video 01:46
Karantinayı delip iş görüşmesine giden şahıstan ilginç diyalog: "Poz verelim en azından" | Video 27.10.2021 | 08:54
Tünel kapatıp dans etmişlerdi! Gözaltına alındılar 00:25
Tünel kapatıp dans etmişlerdi! Gözaltına alındılar 27.10.2021 | 08:43
Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1’i çocuk 11 yaralı | Video 02:12
Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1’i çocuk 11 yaralı | Video 27.10.2021 | 01:26
İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video 01:29
İstanbul’da elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya otobüsün altında kalmıştı! Sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı! | Video 26.10.2021 | 17:35
Hem maske takmadı hem dehşet yaşattı | Video 00:16
Hem maske takmadı hem dehşet yaşattı | Video 26.10.2021 | 17:00
Ümraniye’deki kazada ölen kadının yakınları konuştu: Bu bir cinayet... | Video 02:52
Ümraniye'deki kazada ölen kadının yakınları konuştu: Bu bir cinayet... | Video 26.10.2021 | 16:52
Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü | Video 02:46
Park halindeki otomobilin üzerine yorgun mermi düştü | Video 26.10.2021 | 16:12
Hülya’nın sır ölümü... Sokakta göğsünden vurulmuş olarak bulundu! 01:42
Hülya'nın sır ölümü... Sokakta göğsünden vurulmuş olarak bulundu! 26.10.2021 | 16:05
Köpeğin boynundaki 1 kilo 260 gramlık tümör, ameliyatla alındı 05:33
Köpeğin boynundaki 1 kilo 260 gramlık tümör, ameliyatla alındı 26.10.2021 | 15:28
İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza! | Video 00:47
İş makineleriyle kapatılan yolda drifte ceza! | Video 26.10.2021 | 15:37
Lastikçide çırağa hortumlu dayak kamerada 00:33
Lastikçide çırağa hortumlu dayak kamerada 26.10.2021 | 15:10

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yola devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan bir tırın direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, önce savruldu sonra da devrildi. Meydana gelen kaza sonucu tır sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Olayın ardından durum hemen 112 acil sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

DEVRİLEN TIR YOLU KAPATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Devrilen tırın yolu tamamen trafiğe kapatması sonrası otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tahıl yüklü tır, ekiplerin çalışması ile otoyoldan kaldırılmaya çalışılıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA