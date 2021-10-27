Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yola devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan bir tırın direksiyon hakimiyeti kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır, önce savruldu sonra da devrildi. Meydana gelen kaza sonucu tır sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Olayın ardından durum hemen 112 acil sağlık ve trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
DEVRİLEN TIR YOLU KAPATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Devrilen tırın yolu tamamen trafiğe kapatması sonrası otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tahıl yüklü tır, ekiplerin çalışması ile otoyoldan kaldırılmaya çalışılıyor.