Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı | Video

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Erzincan'da saman yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkeze bağlı Ergan Köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Akalın (47) idaresindeki saman yüklü tır, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü İsmet Akalın'ın kurtarılması için vatandaşlar jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.