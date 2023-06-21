Devrilen tırdaki litrelerce alkol yola döküldü | Video 21.06.2023 | 14:47 Afyonkarahisar Çay-Sultandağı karayolunda yan yatan tırda bulunan litrelerce alkol yola dökülürken sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Afyonkarahisar, Çay- Sultandağı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki tır Çay- Sultandağı karayolunda seyir halinde iken Deresenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yan yattı. Olay sevk edilen sağlık ekipleri hafif yaralanan araç sürücüsünü Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk etti. Tırda dolu ve boş alkol şişlerinin olduğu öğrenildi. Kaza bölgesi dron ile havadan görüntülendi.