DHKP-C'nin beynine operasyon! Duvarları delerek gözaltına aldılar | Video

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı terör örgütü DHKP-C’ye yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. Sultangazi’de terör örgütünün ideolojik fikirlerinin yayıldığı ve “Örgütün Beyni” olarak adlandırılan bir adrese baskın yapıldı. Özel Harekat Polisleri; kalın çelik ve demir kapılarla kapatılmış olan adrese duvarları kırarak girdi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı terör örgütü DHKP-C adına yayınlar yapılan bir derginin Sultangazi İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bürosundaki terör faaliyetlerini deşifre etti.

Yasa dışı terör örgütünün sözde ideolojik fikirlerinin yayıldığı ve "Örgütün Beyni" olarak adlandırılan söz konusu adrese İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Özel Harekat, İtfaiye ve helikopter destekli operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisleri; kalın çelik ve demir kapılarla kapatılmış adrese duvarları kırarak girdi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Operasyonda F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. (43) isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Y.V.'nin ayrıca "Kamu Malına Zarar Vermek" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek" suçlarından arandığı tespit edildi.