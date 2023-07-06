Video Yaşam Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video
Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video

Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video

06.07.2023 | 15:33

Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvarı aşarak iş yerine daldı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile önce duvara çarptı, ardından da bir kafeye daldı. Kazada kafenin camları kırılırken, otomobil sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kafeye giren otomobil çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken, işyerinin gece saatlerinde kapalı olması büyük bir facianın önüne geçti.

KAZA ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI
Faciadan dönülen kazanın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada, otomobilin bir anda yol kenarındaki duvara çarpması ve kafeye dalması görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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