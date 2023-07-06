Didim’de kafeye dalan otomobilin kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı | Video
Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki duvarı aşarak iş yerine daldı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
KAZA ANI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI
Faciadan dönülen kazanın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada, otomobilin bir anda yol kenarındaki duvara çarpması ve kafeye dalması görülüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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