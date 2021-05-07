Video Yaşam Dikkatsiz bisikletli ölümden döndü.. O anlar kamerada | Video

Dikkatsiz bisikletli ölümden döndü.. O anlar kamerada | Video

Dikkatsiz bisikletli ölümden döndü.. O anlar kamerada | Video
07.05.2021 | 12:40

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Batman'da aniden yola çıkan bisikletli genç hafif ticari araçla çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bisikletli genç, aniden yola çıkması sonucu caddede seyir halinde olan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bisiklet kullanan gencin yardımına koştu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay, bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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