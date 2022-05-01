Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video

Denizli’de bir anlık dikkatsizliği sonucunda yaya geçidine inen kadın, seyir halindeki aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak park halindeki aracın altına girdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve kafasını vurması sonucu ağır yaralanan kadının, metrelerce fırladığı kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaya geçidinden karşıdan karşıya koşarak dikkatsiz bir şekilde geçmeye çalışan Ayşe B.'ye (27), seyir haline olan Osman K. (45) idaresindeki Peugeot marka 20 ABL 259 plakalı SUV araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrularak kafasını çarptıktan sonra park halindeki aracın altına sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaş ve esnaflar park halindeki aracı kaldırarak altındaki yayayı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri kan kaybeden yayayı yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir şok yaşayan sürücü ise sakinleştirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından araç otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Dikkatsiz bir şekilde karşıya geçmeye çalışan yayanın ağır yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde SUV aracın koşarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması, vatandaşların yaya yardım için koşması ve ambulansa bindirilme yer aldı.

Öte yandan; hastaneye ağrı yaralı olarak kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.