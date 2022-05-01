Video Yaşam Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video

Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video

01.05.2022 | 11:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da sel felaketi! Çadırlar su altında kaldı | Video 00:11
Şanlıurfa'da sel felaketi! Çadırlar su altında kaldı | Video 01.05.2022 | 11:48
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video 02:24
Dikkatsizliği canına mal oluyordu! Kaza anı kamerada | Video 01.05.2022 | 11:41
Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video 02:54
Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video 01.05.2022 | 09:45
Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video 02:03
Avrasya Tüneli’ni ilk geçen onlar oldu! İsimleri Hun Türkleri | Video 01.05.2022 | 09:40
Çalıştığı yeri soymuştu: Tutuklandı | Video 00:26
Çalıştığı yeri soymuştu: Tutuklandı | Video 01.05.2022 | 09:21
Sahte plaka kamuflajı tutmadı: Tek opersyonda 2 şebeke çöktü | Video 01:20
Sahte plaka kamuflajı tutmadı: Tek opersyonda 2 şebeke çöktü | Video 01.05.2022 | 09:06
Şampiyonluk kutlamalarında korku dolu anlar! Aracıyla çarptığı şahsı metrelerce savurdu | Video 00:11
Şampiyonluk kutlamalarında korku dolu anlar! Aracıyla çarptığı şahsı metrelerce savurdu | Video 01.05.2022 | 08:50
Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video 00:49
Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video 01.05.2022 | 01:04
Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 01:11
Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 30.04.2022 | 16:30
Maltepe’de minibüs alev alev yandı | Video 03:40
Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video 30.04.2022 | 14:18
Esenyurt’ta markete ait depoda yangın | Video 01:08
Esenyurt'ta markete ait depoda yangın | Video 30.04.2022 | 14:38
Kocaeli’de feci kaza! Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:28
Kocaeli'de feci kaza! Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 30.04.2022 | 14:53
Esenler’de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 01:10
Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 14:17
İstanbul Tuzla’daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 06:50
İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 30.04.2022 | 14:01
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı’ya böyle seslendi Hocam seni yaradana kurban olayım ben 01:31
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya böyle seslendi "Hocam seni yaradana kurban olayım ben" 30.04.2022 | 13:10
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 04:48
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 30.04.2022 | 12:21
Bursa’da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 01:03
Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 30.04.2022 | 12:21
Karabük’te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 00:52
Karabük'te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 30.04.2022 | 12:21
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in eğlenceli anları: Böyle güzel rakip olabilir mi? | Video 00:34
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli anları: "Böyle güzel rakip olabilir mi?" | Video 30.04.2022 | 12:46
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 03:43
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 12:03

Denizli’de bir anlık dikkatsizliği sonucunda yaya geçidine inen kadın, seyir halindeki aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak park halindeki aracın altına girdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve kafasını vurması sonucu ağır yaralanan kadının, metrelerce fırladığı kaza anı ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaya geçidinden karşıdan karşıya koşarak dikkatsiz bir şekilde geçmeye çalışan Ayşe B.'ye (27), seyir haline olan Osman K. (45) idaresindeki Peugeot marka 20 ABL 259 plakalı SUV araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrularak kafasını çarptıktan sonra park halindeki aracın altına sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaş ve esnaflar park halindeki aracı kaldırarak altındaki yayayı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri kan kaybeden yayayı yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir şok yaşayan sürücü ise sakinleştirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından araç otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Dikkatsiz bir şekilde karşıya geçmeye çalışan yayanın ağır yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde SUV aracın koşarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması, vatandaşların yaya yardım için koşması ve ambulansa bindirilme yer aldı.
Öte yandan; hastaneye ağrı yaralı olarak kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA