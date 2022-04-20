“Dil Düşürme” tekniğiyle soydular! Motosikletten iz sürerek yakaladılar | Video

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 10 günde kapılarını “Dil Düşürme” tekniğiyle açtıkları dört adresi soyan iki kişiyi kullandıkları motosikletin plakasından iz sürerek yakaladı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 10 gün içerisinde dört farklı adrese giren hırsızların kimliğini olay yerlerine geldikleri motosikletin plakasından iz sürerek kısa sürede tespit etti.

"Dil Düşürme" yöntemiyle kapılarını açtıkları adreslerden beş cep telefonu, 450 euro ve 10 bin 870 lira nakit para çalan B.R. ve O.T. isimli iki suç ortağı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

B.R. isimli şüphelinin hırsızlık suçlarından 49 kaydının olduğu, O.T. isimli şüphelinin ise iki farklı suçtan arandığı ve bir yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

İkamet adreslerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki suç ortağı da "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.