Dilan Koç'tan yeni paylaşım "Yanımda olan herkese teşekkürler" | Video

Tiktok fenomeni Dilan Koç, geçtiğimiz günlerde annesinin eski eşinin akrabaları tarafından ölüm tehdidi aldı. Genç kız, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, “Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız” diyorlar diyerek ağladı. Twitter’da kısa sürüde trend topic olan Koç’a, binlerce kişiden destek mesajı yağdı. Instagram hesabından teşekkür videosu yayınlayan genç kız, “Alanç ailesi, annemin eski eşinin akrabalarıdır. Ben kimseye iftira atmıyorum. Elimde kanıtlarım var. Benim yanımda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.