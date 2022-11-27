Video Yaşam Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın kameraya saldırdı | Video
Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın kameraya saldırdı | Video

Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın kameraya saldırdı | Video

27.11.2022 | 09:40

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Beyoğlu’nda dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan dilenci kadın, kendisini çeken İHA muhabirinin kamerasına saldırdı.

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Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Abdülhak Hamit Caddesi'nde dilenen kadın Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kadın, kendisini çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine tepki gösterdi. İHA muhabirine, "Niye çekiyorsun, utanmıyor musun?" diyen yabancı uyruklu kadın, muhabirin kamerasına da saldırdı. Ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen dilencinin cebinden çıkan paraya tutanak karşılığı el koyuldu ve Kabahatler Kanunu'na göre dilenciye 277 TL cezai işlem uygulandı.

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