Dilenerek kazandığı paraları zabıtaya yakalatmamak için toprağa gömdü | Video
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Kayseri'de bir dilenci, dilenerek kazandığı paraları zabıta ekiplerine yakalatmamak için toprağa gömdü. Zabıta ekipleri toprağa kazarak paraları bulurken, dilenciye ise adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kavşaklarda vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen bir şahsı takip eden ekipler, şahsı yakaladı. Dilencinin topladığı paraları toprağa gömdüğünü tespit eden ekipler, toprak altından çıkardıkları bezin içerisinde 190 TL para ele geçirdi. Paraya el koyan ekipler, dilenen şahıs hakkında da adli işlem yaptı.