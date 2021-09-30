Dili boğazına kaçan öğrenciyi öğretmeni böyle kurtardı | Video

Siirt’te arkadaşlarıyla oyun oynayan bir öğrenci dilinin boğazına kaçması sonucu aniden yere düştü, durumu fark eden bir öğretmenin müdahalesi sonucu öğrenci ölümden kurtuldu. Okul bahçesinde yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Siirt Barış Mahallesi'ndeki Said Nursi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Pesen, okul bahçesinde top oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü. Nöbet tutan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ekrem Özdemir, durumu fark edince koşarak öğrenciye müdahale etti. Dili boğazına kaçtığını tespit eden öğretmen Özdemir, dilini eliyle çıkararak öğrencinin nefes almasını sağladı. Kurtulan Pesen, okul kantinine eşya getiren bir kamyonete bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Okul bahçesinde yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.