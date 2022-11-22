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OTOMATİK OYNAT
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Din Alimi Prof Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.11.2022 | 16:24
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Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.11.2022 | 15:52
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Kayseri'de cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 22.11.2022 | 15:46
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Seyrantepe'de yol çöktü! O anlar kamerada | Video 22.11.2022 | 14:44
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Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.11.2022 | 08:49
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İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 22.11.2022 | 08:49
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İstanbul'da sahte içki operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon | Video 22.11.2022 | 10:04
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 22 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle | Video 22.11.2022 | 10:53
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Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı | Video 22.11.2022 | 08:49
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Aydın’da beklenen sağanak yağış başladı | Video 21.11.2022 | 18:29
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SON DAKİKA: PKK/YPG'den Karkamış'a saldırı! 2 şehit, 10 yaralı | Video 21.11.2022 | 12:01
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Raşit Küçük, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.