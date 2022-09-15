Video Yaşam Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: "Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın" | Video
Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı:

Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: "Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın" | Video

15.09.2022 | 20:12

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Kayseri'de daha önce gayri resmi evlilik yaptığı kadını silahla vurduktan sonra kiralık araçla kaçan K.S, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gazetecilere ve eski eşine tehditler savuran K.S, “Bu işin fragmanıydı. Daha cehennemi yaşayacaksın!" diyerek eski eşine mesaj gönderdi.

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