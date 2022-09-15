Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: "Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın" | Video
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Kayseri'de daha önce gayri resmi evlilik yaptığı kadını silahla vurduktan sonra kiralık araçla kaçan K.S, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gazetecilere ve eski eşine tehditler savuran K.S, “Bu işin fragmanıydı. Daha cehennemi yaşayacaksın!" diyerek eski eşine mesaj gönderdi.