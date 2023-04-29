Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı... O anlar kamerada
Niğde'de bir otomobilin dinlenme tesisine girmek isterken bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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