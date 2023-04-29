Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 29.04.2023 | 12:23 Niğde'de bir otomobilin dinlenme tesisine girmek isterken bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Adana otoyolunda meydana gelen kazada, M.Ö'nün kullandığı otomobil, Başmakçı Mevkii'ndeki dinlenme tesisinin girişinde hızdan dolayı bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobilin bariyerlere çarpma anı da, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.