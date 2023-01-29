Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı! O anlar kamerada | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, aydınlatma direğine çarparak ikiye katlandı. Saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza sırasında aracın camından yola fırlayan sürücü Berk Şafak İzer ağır yaralandı.
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