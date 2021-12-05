Direğe çarpınca aracın yarısı metrelerce uzağa uçtu! Feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video
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Mersin'in Erdemli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin ön kısmı koparak metrelerce ileriye savruldu. Sürücünün yaralandığı ilginç kaza anı bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde meydana geldi. Mersin Antalya istikametinde ilerleyen M.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmayla birlikte aracın ön kısmı lastiklerle birlikte yaklaşık 60 metre ileriye savruldu. Sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın ve ön kısmının refüjden kaldırılması için çekici çağrıldı. Çekiciye önce 60 metre ilerideki aracın ön kısmı yükledi, ardından da otomobil yüklendi. Kaza sebebiyle karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazayı fark eden vatandaşlar otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla ön kısmının koptuğunu belirtti.
İlginç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıyor, ardından da toz bulutu görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.