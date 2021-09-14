Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı: 3 yaralı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Erdek’te epilepsi nöbeti geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce 1 araca ardından trafik tabelasına, 2 ağaca ve kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtan sürücü ile yanında bulunan 2 çocuğu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.