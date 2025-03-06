Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan dolmuş şoförü hayatını kaybetti | Video
Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek aydınlatma direğine çarpan dolmuş sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA: 2 YARALI
Dolmuş kazasından sonra aynı yolda 3 otomobilin karıştığı kazada da 2 kadın yaralanarak hastanelik oldu. OMÜ Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
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