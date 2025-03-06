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Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan dolmuş şoförü hayatını kaybetti | Video

Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan dolmuş şoförü hayatını kaybetti | Video

06.03.2025 | 10:40

Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek aydınlatma direğine çarpan dolmuş sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi Toplu Konutlar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çakır (64), idaresindeki 55 M 1205 plakalı dolmuş minibüs ile seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıktı. Refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpan minibüs, karşı şeride geçerek durdu. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan minibüs sürücüsü Mehmet Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA: 2 YARALI
Dolmuş kazasından sonra aynı yolda 3 otomobilin karıştığı kazada da 2 kadın yaralanarak hastanelik oldu. OMÜ Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
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