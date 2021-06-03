Video Yaşam Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı | Video

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı | Video

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı | Video
03.06.2021 | 09:26

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Zonguldak’ta direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibi ise son anda önünde duran aracı görünce büyük şok yaşadı.

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Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçiren Cumhur H. idaresindeki 67 EP 563 Skoda marka araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü Cumhur H. ile yanında yolculuk yapan Nurhayat H. yaralandı. Dükkan sahibi Engin Çiloğlu ise olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı.

Kaza anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolden çıkan araç bir anda medikal dükkanına daldı. Olayı gazetecilere anlatan işyeri sahibi Engin Çiloğlu, "İçerideydim oturuyordum. Bir anda patlama sesiyle ne olduğunu anlayamıyordum. Bir anda önümde aracı göründe şaşırdım. Kalp krizi geçiriyordu. Büyük ihtimal pedala ayağı sıkışmış olabilir. Bulunduğu yerden alıp yatırmaya çalıştık. Araçta iki kişi vardı. Beyefendi sürüyordu aracı. Çok şaşkınım. İnşallah bir şey olmamıştır. Üzgünüm hakikaten. Mal önemli değil can daha önemli. İnşallah bir şey olmamıştır" diye konuştu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve eşine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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