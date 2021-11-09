Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü! | Video

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Düzce’de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü aracını park ettikten hemen sonra hayatını kaybetti. Ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Olay Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Öztürkler kavşağı istikametinden Kızılay kavşağı istikametine seyir halinde olan Orhan Peker (72) idaresindeki araç içerisinde sürücü rahatsızlandı. Seyir halindeki otomobili araç parkına alan Peker, kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların fark ettiği Peker için bölgeye Acil ambulans ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde yapılan kontrollerde sürücü Orhan Peker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
AİLESİ OLAY YERİNDE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Olayı öğrenip bölgeye gelen Orhan Peker'in çocukları ve eşi bölgede sinir krizleri geçirdi. Aileyi teskin etmek ise Ambulans ekiplerince yapıldı. Bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Orhan Peker'in cenazesi Adli tıbba kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.