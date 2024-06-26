Direksiyon başında uyuduğu iddia edilen şoför park halindeki 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada | Video
Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüs şoförü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, araçların kullanılamaz hale geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
ŞOFÖRÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOBÜS DEHŞET SAÇTI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerine inceleme yapan polis, tutanak tutarken otobüs ve araçlar ise olay yerinden götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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