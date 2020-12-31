Video Yaşam Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video

Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video

Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video
31.12.2020 | 08:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video 02:24
Bitlis'te eksi 15 derece soğukta sıcak kaplıca keyfi | Video 31.12.2020 | 09:24
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 00:26
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video 31.12.2020 | 09:24
Hakkari Valisi İdris Akbıyık Bu yıl teröre katılım olmadı | Video 04:27
Hakkari Valisi İdris Akbıyık "Bu yıl teröre katılım olmadı" | Video 31.12.2020 | 09:14
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 01:17
Durdurulan tırda 81 kilo 780 gram eroin ele geçirildi | Video 31.12.2020 | 08:52
Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video 03:36
Bursa'da kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada | Video 31.12.2020 | 09:01
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 05:09
Kayseri'de dövülerek öldürülen Minik Alperen Ekinci'nin annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı | Video 31.12.2020 | 08:27
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 00:34
Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 04:47
İstanbul Bahçelievler’de dükkana giren otomobil alev topuna döndü | Video 31.12.2020 | 08:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 02:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2021 yeni yıl için özel video klip | Video 31.12.2020 | 08:31
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:18
Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 31.12.2020 | 08:30
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 03:14
İstanbul’da DEAŞ’a gece yarısı baskını: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi | Video 31.12.2020 | 08:27
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 08:14
Sakarya'da 7 yıl önce annesini öldüren şahsın, kendi evini yaktığı iddia edildi | Video 31.12.2020 | 08:31
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı EYP ile saldırı | Video 02:52
İstanbul Arnavutköy’de markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı | Video 31.12.2020 | 08:27
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için Annem istedi dedi | Video 04:35
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs hassas terazi için "Annem istedi" dedi | Video 31.12.2020 | 08:26
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 31 Aralık 2020 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 31.12.2020 | 06:39
TRT EBA TV izle! 31 Aralık Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (31 Aralık Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 31.12.2020 | 06:29
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 01:26
Cephanelik gibi otomobil polise takıldı | Video 30.12.2020 | 17:28
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 01:07
Son dakika! Aylin Sözer cinayeti zanlısı Kemal Ayyıldız'ın avukatından açıklama | Video 30.12.2020 | 17:27
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 03:25
Polisten gizlenmek için tabelayı değiştirmişler! Onbinlerce kaçak parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2020 | 17:23
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 01:43
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi | Video 30.12.2020 | 16:53

Konya'da direksiyon başında yemek yerken yolcu taşıyan minibüs şoförü Mehmet Emin Ç.'ye, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 132 lira para cezasının yanı sıra ehliyetine de 20 ceza puanı uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Meram ilçesinde şehir içi toplu ulaşımı sağlayan minibüste meydana geldi. Mehmet Emin Ç. yönetimindeki 42 M 8242 plakalı minibüsüyle Lalebahçe hattında sefer yaptığı sırada sol elinde tuttuğu ekmek arası yiyeceği yerken, sağ eliyle de direksiyonu kontrol edip, minibüsü kullandı. Bu anlar da bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücü Mehmet Emin Ç. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 132 lira idari para cezası uygularken, ehliyetine de 20 ceza puanı uygulandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA