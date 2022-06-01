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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dükkana böyle girdi | Video

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dükkana böyle girdi | Video

01.06.2022 | 15:37

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İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir araç terzi dükkanına girerek durabildi. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde bir kişinin de aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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Kaza dün akşam saatlerinde 202/28 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre 42 V 6503 plakalı otomobil, sokakta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce kaldırıma çıktı ardından terzi dükkanına çarparak durabildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

KIL PAYI KURTULMUŞ
Meydana gelen kaza ise, terzi dükkanının yanında bulunan kuaförün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde aracın kontrolsüz bir şekilde kaldırıma çarptığı, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın yanından hızla geçip dükkana girdiği anlar yer aldı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş ve araç sürücüsünün kazanın ardından şoka girdiği öğrenildi.

"5 DAKİKAYLA KURTULDUK"
Kazadan yaklaşık 5 dakika önce çay içmek için dükkandan çıktığını söyleyen terzi Kadir Demirci, kaza esnasında dükkanda da olabileceklerini söyledi. Demirci, "Ben kardeşlerim ve amcamın oğluyla beraber iş yerinde oturuyorduk ve daha sonra çay içmek içim dışarı çıktık. Daha 5 dakika bile olmadan komşularımız kazayı haber verdi ve dükkanın içine araba girdiğini söyledi. Koşarak geri döndüm ve arabanın komple dükkanın içine girdiğini gördüm. O an burada da olabilirdik, çünkü genellikle dükkanın önünde oturuyoruz. Allah korudu bizi, buna şükür. Araç sürücüsünün anlattığına göre otomobilin fren telleri kopmuş o esnada o yüzden fren tutmamış. Direksiyon hakimiyetini de kaybedince iki aracın arasından geçerek dükkana dalıyor. Yoldan geçen bir vatandaşın da hemen yanından geçmiş araç; onu da kazadan kıl payı kurtulmuş" açıklamasında bulundu.

"CAM PATLAMASI SESİYLE KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"
Kaza anında yan dükkanda çalışan kuaför Sultan Okçu ise, "İçerde çalışırken bir cam patlaması sesiyle kendimizi dışarı attık. Bir aracın dükkanın içerisine girmiş olduğunu gördük. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ama yan dükkanda maddi hasar meydana gelmiş. Bir vatandaşın da kıl payı kazadan kurtulduğunu güvenlik kameralarını izlediğimizde anladık. Kaza anında o vatandaş da araç sürücüsü de şoktaydı" dedi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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