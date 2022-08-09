Video Yaşam Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video

09.08.2022 | 15:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Konya’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın | Video 00:24
Son Dakika: Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın | Video 09.08.2022 | 16:50
Motosikletli Fatih’in öldüğü kaza kamerada | Video 00:46
Motosikletli Fatih'in öldüğü kaza kamerada | Video 09.08.2022 | 14:24
Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı kadın yaralandı | Video 00:17
Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı kadın yaralandı | Video 09.08.2022 | 12:31
Hasadı yapılan buğdayın tarladan değirmene yolculuğu böyle görüntülendi | Video 04:22
Hasadı yapılan buğdayın tarladan değirmene yolculuğu böyle görüntülendi | Video 09.08.2022 | 15:09
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video 01:50
Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video 09.08.2022 | 15:09
Silahlarını kuşanan husumetli kuzenler sokak ortasında böyle çatıştı: 4 yaralı | Video 00:52
Silahlarını kuşanan husumetli kuzenler sokak ortasında böyle çatıştı: 4 yaralı | Video 09.08.2022 | 14:51
4 sene önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun katil zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 02:19
4 sene önce kaybolan Tekin Uğurlu’nun katil zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 09.08.2022 | 15:40
Antalya’da feci kaza... Kavşaktan kontrolsüz geçen araca motosiklet böyle çarptı | Video 00:36
Antalya'da feci kaza... Kavşaktan kontrolsüz geçen araca motosiklet böyle çarptı | Video 09.08.2022 | 15:34
Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı | Video 08:46
Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı | Video 09.08.2022 | 15:12
Bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti | Video 00:41
Bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti | Video 09.08.2022 | 15:12
4.5 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar | Video 01:22
4.5 yıl önce kaybolmuştu, kemikleri bulundu! Galatasaray kongre üyesini öldürüp cesedini parçalara ayırmışlar | Video 09.08.2022 | 15:01
’Beynimde çip var, Amerika beni dinliyor’ dedi, doktora dehşeti yaşattı! Mermileri beynine boşaltacağım | Video 05:50
'Beynimde çip var, Amerika beni dinliyor' dedi, doktora dehşeti yaşattı! "Mermileri beynine boşaltacağım" | Video 09.08.2022 | 14:46
’Meteor Şöleni’ Erciyes’te izlenecek | Video 02:28
'Meteor Şöleni' Erciyes’te izlenecek | Video 09.08.2022 | 14:14
Afyonkarahisar’da durdurulan araçtan 34 milyon liralık eroin ele geçirildi | Video 01:38
Afyonkarahisar'da durdurulan araçtan 34 milyon liralık eroin ele geçirildi | Video 09.08.2022 | 14:24
Alkışlar Veteriner Soner’e! Toprağı tırnaklarıyla kazıyarak 7 yavru köpeği kurtardı | Video 06:01
Alkışlar Veteriner Soner’e! Toprağı tırnaklarıyla kazıyarak 7 yavru köpeği kurtardı | Video 09.08.2022 | 14:07
Kaçak tütün ve sigaralarla yakalandı! Binlerce buldular | Video 00:27
Kaçak tütün ve sigaralarla yakalandı! Binlerce buldular | Video 09.08.2022 | 14:04
İzmir’de işten çıkartılan taşeron işçilere sert müdahale | Video 01:41
İzmir'de işten çıkartılan taşeron işçilere sert müdahale | Video 09.08.2022 | 14:00
Bursa’da 8 gündür kayıptı! Arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı | Video 02:07
Bursa'da 8 gündür kayıptı! Arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı | Video 09.08.2022 | 13:21
Karaman’da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı | Video 00:52
Karaman’da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı | Video 09.08.2022 | 12:31
Tokat’ta ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza kamerada | Video 01:37
Tokat'ta ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza kamerada | Video 09.08.2022 | 12:25

Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında meydana geldi. Düzce'den Kocaeli istikametine seyir halinde olan F.S. idaresindeki Karayollarına ait kamyon, kavşak içerisinde sağanak yağış ile birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkartırak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından F. S. Düzce Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA