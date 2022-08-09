Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video

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Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkartırak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından F. S. Düzce Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.