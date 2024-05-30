Video Yaşam Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bankete çarptı: 4 yaralı | Video
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bankete çarptı: 4 yaralı | Video

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bankete çarptı: 4 yaralı | Video

30.05.2024 | 10:46

Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bankete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bankete çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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