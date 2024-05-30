Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bankete çarptı: 4 yaralı | Video
Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bankete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
05:29
05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 30.05.2024 | 11:07
02:13
Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video 30.05.2024 | 10:43
00:27
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bankete çarptı: 4 yaralı | Video 30.05.2024 | 10:46
00:28
02:55
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 30.05.2024 | 10:14
02:15
Arabanın boşluklarına gizlenen 6 kilo eroin ele geçirildi | Video 30.05.2024 | 10:14
06:25
Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video 30.05.2024 | 09:44
06:21
Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video 30.05.2024 | 09:31
02:39
01:32
Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 30.05.2024 | 08:52
02:15
18:17
14:54
00:47
Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama | Video 29.05.2024 | 15:34
03:30
Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 29.05.2024 | 15:54
02:28
Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon | Video 29.05.2024 | 14:34
01:14
02:26
Alkollü sürücü kaza yaptı, eşi üstlenmeye çalıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 29.05.2024 | 13:24