Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla tarlaya uçtu | Video
Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlalık alana uçtu.
İznik'ten Adapazarı istikametine gitmekte olan otomobilin sürücüsü Nazmi Yılmaz, Hocaköy sapağı yakınında aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya uçarak ters döndü. Olay yerine gelen İznik jandarma Emniyet ekipleri ve bekçilerin de müdahalesi ile sürücü ters dönen otomobilden çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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