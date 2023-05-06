Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçerek dereye uçtu: 1 ölü | Video
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampolden aşağı uçan ve ardından dereye düşen otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, dereye düşen otomobil ise vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kaldırıldı.
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