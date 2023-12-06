Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video
Esenyurt'da ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halde bulunan araba, motor ve aydınlatma direğine vurarak durabildi. Ortalık savaş alanına dönerken yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Aracı hasar gören kamyonetin sahibi Mansur Zorlu, "Ben burada esnafım, biz sese çıktık. Geldiğimizde bir araç park halinde bulunan araçlara çarpmış. Arkadaş herhalde dalgındı. Kazada herhangi bir yaralanma da olmadı. araçlarda sadece maddi hasar var.
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