Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü | Video

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Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan sürücü, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada ters dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücünün öldüğünü düşünen abisi göz yaşlarına boğuldu.
Olay yerine gelen Burhan Yıldırım'ın ağabeyi kaza yapan aracı görünce kardeşinin öldüğünü düşünerek göz yaşlarını tutamadı. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.