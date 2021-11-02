Video Yaşam Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara böyle çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı | Video
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara böyle çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı | Video

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara böyle çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı | Video

02.11.2021 | 13:06

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Durak Mahallesi Uzunçarşı caddesi üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırım üzerinde yürüyen aileye çarptı. Kazada otomobilin çarptığı, baba Kerem Ö., anne Hümeyra Ö., çocukları Erdem Ö. ve Elif Ö. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan kaza anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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