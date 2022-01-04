Video Yaşam Direksiyonda saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı
Direksiyonda saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı

Direksiyonda saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı

04.01.2022 | 12:47

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Trabzon’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüsün direksiyonu gizlenmiş şekilde bulunan uyuşturucu maddelerini Narkotik köpeği Atlas buldu.

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