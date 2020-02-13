Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video

Amasya’nın Merzifon ilçesinde direk üzerinde mahsur kalan sahipsiz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağlarbaşı Mahallesi İnce Sokak'ta sahipsiz bir kedi, çıktığı direğin üzerinde mahsur kaldı. Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Akşam saatlerinde soğuk havada mahsur kaldığı direkte yardım bekleyen kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları operasyonla kurtarılarak doğaya bırakıldı.