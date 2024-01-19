Video Yaşam Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video
Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video

Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video

19.01.2024 | 12:32

Şişli’de başına aldığı darbe sonucu evinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin’in, caddede yere düşmesi sonucu kafasını çarptığı ortaya çıktı. Aksin'in yaralandığı anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Ocak saat 22.30 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta meydana gelmişti. 3 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen 49 yaşındaki Mühendis Fatih Aksin, dışarıda kafasına darbe alarak kanlar içerisinde eve gelmişti. Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istemişti. Evine gelen arkadaşları, Aksin'in kafasında darbe ve kanlar olduğunu görmüştü. Aksin'in, saatler sonra hareketsiz kaldığını fark eden arkadaşları, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde Fatih Aksin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden Aksin'in şüpheli ölümü için çalışma başlatmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN AKSİN'İN ÖLÜMÜ AYDINLATILDI
Yapılan çalışmalarda, Fatih Aksin'in yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde, Aksin'in öldüğü gün saat 14.00 sıralarında binadan çıkarak sol tarafa gittiği daha sonra ise saat 15.00 sıralarında sağ taraftan kafasının arka kısmını tutarak binaya giriş yaptığı görüldü. Şüpheli ölümün aydınlatılması için detaylı güvenlik kamerası ve saha çalışmasına devam eden ekipler, Vali Konağı Caddesi'nde çiçekçilik yapan A.Y. isimli şahısla konuştu. Hayatını kaybeden Fatih Aksin'in sert şekilde yere düşerek kafasını çarptığını gören A.Y., bunun üzerine kendisinin yardım ederek şahsı kaldırdığını ve su verdiğini belirtti. A.Y., Fatih Aksin'e ambulans çağırmayı teklif ettiğini fakat kabul etmeyerek gittiğini söyledi.

YERE DÜŞÜNCE MAĞAZA GİRİŞ BASAMAĞININ KÖŞESİNE KAFASINI ÇARPTI
Çiçekçi A.Y.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye devam eden ekipler, bir mağazanın giriş kapısı kamerasının olayı kaydettiğini tespit etti. Görüntülerde, evinde hayatını kaybeden Aksin'in kimsenin müdahalesi olamadan hakimiyetini kaybederek sırtüstü düştüğü belirlendi. Öte yandan mağaza giriş basamağının köşesine başının arka kısmını çarparak yaralandığı ve sonrasında çevredekilerin yardım talebini reddederek evine döndüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çevre araştırması ve kamera izlemeleri sonucu şüpheli ölüm açıklığa kavuşturuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video 04:18
Dışarıda yere düşerek kafasını çarptı, saatler sonra evinde öldü | Video 19.01.2024 | 12:32
Bağcılar’da haraç iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:02
Bağcılar'da haraç iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.01.2024 | 12:58
İnatlaşan sürücüler trafiği tehlikeye düşürdü | Video 00:38
İnatlaşan sürücüler trafiği tehlikeye düşürdü | Video 19.01.2024 | 12:32
Şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasından 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı | Video 00:31
Şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasından 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı | Video 19.01.2024 | 12:14
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:24
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 19.01.2024 | 11:57
Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu | Video 00:41
Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu | Video 19.01.2024 | 12:05
Bursa’da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 00:51
Bursa'da tefecilere operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 19.01.2024 | 11:53
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 61 tutuklama | Video 00:24
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 61 tutuklama | Video 19.01.2024 | 11:40
Eşini öldürdükten sonra ’kazara oldu’ diyen koca tutuklandı | Video 02:15
Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı | Video 19.01.2024 | 11:34
Kağıthane’de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:38
Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.01.2024 | 11:22
Mersin’de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:26
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 11:22
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 02:16
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 19.01.2024 | 10:52
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 00:34
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 19.01.2024 | 11:09
Otobüs şoförü ve muavin birbirine girdi; yolcular sinir krizi geçirdi | Video 02:00
Otobüs şoförü ve muavin birbirine girdi; yolcular sinir krizi geçirdi | Video 19.01.2024 | 10:52
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 03:17
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 19.01.2024 | 10:52
Bursa’da domuz sürüsü ana yola böyle atladı | Video 00:12
Bursa’da domuz sürüsü ana yola böyle atladı | Video 19.01.2024 | 10:52
ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video 00:49
ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video 19.01.2024 | 10:52
13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu | Video 02:05
13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu | Video 19.01.2024 | 10:52
Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın: 3 gözaltı | Video 01:29
Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın: 3 gözaltı | Video 19.01.2024 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 04:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 19.01.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA